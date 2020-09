LIVE | 601 nieuwe besmettingen, extra maatregelen scholen niet nodig

Wrakings­ver­zoek onderzoeks­rech­ters Marengo afgewezen

1 september Het verzoek tot wraking van twee onderzoeksrechters in het grote liquidatieproces Marengo is vandaag door de wrakingskamer van de rechtbank afgewezen. Advocaat Nico Meijering had de beide magistraten gewraakt omdat hij en zijn cliënt Mohamed R. vonden dat zij de schijn van partijdigheid hadden gewekt. R. was niet tevreden over hoe de rechters zijn advocaat bejegenden.