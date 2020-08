LIVE | 508 nieuwe besmettingen, minister Hoekstra heeft geen corona

Flinke stijging aantal autobran­den in Brabant: ‘Enorme impact op veilig­heids­ge­voel’

26 augustus Het aantal autobranden, dat vorig jaar bij verzekeraars is gemeld, is landelijk gezien opgelopen tot 4941. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2018, toen er 4399 claims binnenkwamen. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vandaag. In Brabant waren er zo'n 30 procent meer autobranden dan een jaar eerder, de teller stond vorig jaar op 2999 claims.