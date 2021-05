LIVE | 4520 nieuwe gevallen, stuk lager dan weekgemiddelde, virus slaat toe in songfestivalteam Polen

Schepen, bruggen en havens: de schilderij­en van de verstande­lijk beperkte Marco (44) gaan de wereld over

13 mei De schilderijen van Marco Barbier, die het syndroom van Down heeft, zijn zo succesvol dat ze de wereld overgaan. En dat terwijl zijn werk oer-Rotterdams is, want Marco schildert schepen, bruggen en havens uit eigen stad. ,,Als ik zijn werk zie ben ik thuis’’, zei Hugo Borst al eens.