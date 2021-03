LIVE | 4161 nieuwe besmettingen, Limburgse basisschool gesloten na corona-uitbraak

CoronavirusDe ziekenhuizen in Nederland behandelen weer iets minder coronapatiënten dan een dag eerder. Momenteel liggen 1923 mensen in een ziekenhuis vanwege Covid-19. Een basisschool in Limburg is gesloten nadat zes leraren en een nog onbekend aantal leerlingen positief getest zijn op het coronavirus. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.