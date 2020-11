LIVE | 2545 Nederlanders opgenomen in ziekenhuis, Merkel: geen nieuwjaarsfeesten

CoronavirusHet totaal aantal opgenomen Nederlandse covidpatiënten bedraagt 2545, dat is 52 meer dan gisteren. Op de IC liggen 587 covidpatiënten (waarvan twee in Duitsland), vier meer dan de dag ervoor. En grote nieuwjaarsfeesten zitten er dit jaar niet in voor Duitsers, maar families moeten wel samen Kerstmis kunnen vieren als ze de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat op een persconferentie in Berlijn. ,,Het zal een Kerstmis onder coronaomstandigheden zijn, maar het zou geen eenzame Kerstmis moeten zijn.” Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws.