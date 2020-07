LIVE | 25 besmettingen in Goes, aantal patiënten in ziekenhuizen gedaald

Corona maakt einde aan nostal­gisch fluitje NS: vanaf nu fluit de conducteur digitaal

17:29 Het is gedaan met de fluit van de conducteur. In ieder geval met de ouderwetse mondfluit, die al sinds jaar en dag op de Nederlandse perrons te horen is. Het iconische mondfluitje is niet ‘coronaproof’ en moet daarom plaatsmaken voor een elektronische fluit.