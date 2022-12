LIVE | 2023: Nederland knalt het nieuwe jaar in, warmste jaarwisseling ooit

Witte koets en indrukwek­ken­de erehaag voor veronge­lukt paarden­meis­je Iris (19)

STOKKUM/ ETTEN - De 19-jarige Iris uit Stokkum is donderdag op indrukwekkende wijze uitgeleide gedaan. Het ‘paardenmeisje’, dat vorige week overleed als gevolg van een auto-ongeval in Apeldoorn, werd met een witte koets vanaf haar ouderlijk huis in Stokkum naar het uitvaartcentrum in Etten gereden.

29 december