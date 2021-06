LIVE | 1994 aan de beurt voor coronaprik, kantoren Belastingdienst weer open voor hulp bij aangifte

Video's Amalia ziet voorlopig af van uitkering: ‘Zonder tegenpres­ta­tie vind ik toelage ongemakke­lijk’

11 juni Prinses Amalia zal de uitkering die ze van de overheid krijgt na haar achttiende verjaardag terugstorten, tot ze klaar is met studeren. Dat laat premier Mark Rutte weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een flinke smak geld. Amalia heeft in december namelijk recht op een toelage van ruim 1,6 miljoen euro.