LIVE | 175 nieuwe besmettingen per dag in België, Trump vindt mondkapje nu patriottisch

Vrees voor enkele honderden coronabe­smet­tin­gen na uitbraak in café Hillegom

20 juli De lokale uitbraak van het coronavirus in het Zuid-Hollandse Hillegom is veel groter geworden dan in eerste instantie werd gedacht. De 23 mensen die het coronavirus opliepen in een plaatselijk café, hebben mogelijk ‘enkele honderden’ anderen besmet. Daarvoor vreest directeur Sjaak de Gouw van de GGD Hollands Midden. Hij noemt het ‘verontrustend’. Dat zei hij vandaag in het radioprogramma Nieuws en Co.