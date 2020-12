LIVE | 12.028 nieuwe besmettingen, Pence laat zich live inenten

CoronavirusHet afgelopen etmaal zijn 12.028 coronameldingen vastgesteld. Dat zijn er 795 minder dan gisteren. Gemiddeld werden de afgelopen zeven dagen ruim 10.000 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een verdubbeling ten opzichte van twee weken geleden. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.