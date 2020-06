Listeriabacterie in vleeswaren Offerman maakte zes slachtoffers, twee vrouwen kregen miskraam

Tot nog toe was bekend dat listeria vorig najaar aan drie mensen het leven had gekost en dat één vrouw een miskraam had gehad. Maar volgens de NVWA heeft de bacterie meer slachtoffers gemaakt. De voedselwaakhond meldt dat in totaal 35 mensen ziek zijn geworden.



De listeriabacterie zat in vleeswaren die in een fabriek van Offerman in Aalsmeer werden gesneden en verpakt. Toen de bron in oktober bekend was, werd de fabriek gesloten en haalden supermarktketens Aldi en Jumbo uit voorzorg alle voorverpakte vleeswaren van Offerman uit de schappen.