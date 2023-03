Liquidatiezaak Willem Endstra komt na 19 jaar tot een finale, het hof is inmiddels meedogenloos

Verwarde man beukt 9 keer met hoofd tegen muur van cel: politie aansprake­lijk voor blijvende hersenscha­de

De politie is aansprakelijk voor de blijvende hersenschade die een man uit Oude Wetering in 2010 opliep na opsluiting in een politiecel. De man, die in verwarde toestand werd opgepakt, beukte meerdere malen met zijn hoofd tegen de muur en celdeur.