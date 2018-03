Linkse partijen werken aan wetsvoorstel voor gelijke lonen man en vrouw

Het is nu al verboden om een werknemer die hetzelfde werk doet als een collega zonder goede reden een lager salaris te betalen. Maar een gedupeerde werknemer kan dat moeilijk aantonen of weet zelfs niet eens dat hij of zij wordt achtergesteld. ,,Dat is de wereld op z'n kop en daarom draaien we met dit wetsvoorstel de boel om'', zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Volgens haar GroenLinks-collega Nevin Özütok is nu wel duidelijk dat het probleem ,,niet vanzelf wordt opgelost''. ,,Bedrijven laten ongelijkheid in loon bestaan, daarom is het tijd voor deze wet.'' SP'er Jasper van Dijk rekent ,,op brede steun voor onze wet. Partijen die ons niet steunen, willen blijkbaar terug naar de vorige eeuw.'' Corrie van Brenk van 50PLUS voegt daaraan toe dat ,,wie tijdens haar werkleven financieel wordt ondergewaardeerd'' dat later ook nog eens in zijn pensioen voelt. ,,Een leven lang dus!''