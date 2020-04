Limburgse plaats Herkenbosch wordt ontruimd vanwege grote natuurbrand

UpdateDe brandweer heeft nog steeds grote moeite om de grote veenbrand in de Deurnese Peel onder controle te krijgen. De onvoorspelbare wind wakkert het vuur telkens weer aan, en uit voorzorg zijn tientallen woningen ontruimd, meldt de politie Oost-Brabant. Het betreft twee woningen in het dorpje Liessel en een aanzienlijk aantal huizen in Griendtsveen. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Deurne.

Het het Limburgse Herkenbosch worden woningen gefaseerd ontruimd, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Herkenbosch heeft ruim 4000 inwoners en ligt onder de rook van de brand die al sinds maandag woedt in het natuurgebied. Eerder dinsdagavond werden al twee zorginstellingen ontruimd.

Er woeden op dit moment twee grote natuurbranden in Nederland. Nationaal Park De Meinweg in Herkenbosch, vlakbij Roermond en natuurgebied de Deurnese Peel staan in vuur en vlam. De brandweer is sinds deze middag met man en macht bezig om de vuurzeeën onder controle te krijgen. Door de droogte en de wind zijn de branden lastig te blussen. Vanmiddag zijn helikopters af en aan gevlogen om mee te helpen bij het blussen.

Nationaal Park De Meinweg

De brand in nationaal park De Meinweg begon maandag rond 13.00 uur. Rond 18.00 uur meende de brandweer het vuur onder controle te hebben, maar door het zogenoemde vliegvuur ontstond anderhalf uur later een nieuwe brand. De brand was vanmorgen onder controle, maar de felle wind wakkerde het vuur rond 14.00 weer aan. ,,Elk halfuur draait de wind”, zei operationeel leider Paul van Mullkekom van de Veiligheidsregio Limburg Noord vanmiddag. ,,Nu eens oost, dan weer noord of noordoost. Daardoor flakkert het vuur steeds opnieuw op.”

Inmiddels breidt de brand zich niet verder uit, maar door de harde wind laait het telkens weer op. De brand is daarom opgeschaald naar GRIP3, dat wil zeggen dat het mogelijk is dat het welzijn van de bevolking binnen een gemeente bedreigd kan worden. Defensie heeft twee tanks gestuurd om te helpen met de bestrijding van de brand. Het duurt nog de hele nacht om het vuur te blussen.

De bewoners van de ontruimde zorginstelling Pergamijn en hun begeleiders worden opgevangen in Hotel Roermond. De bewoners en begeleiders van zorginstelling Bosscherhof worden ondergebracht op verschillende plekken in Roermond, Blerick, Baarlo en Tegelen. Bij de evacuatie wordt rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM in verband met corona, aldus de gemeente.

De brandweer heeft dinsdag naast de helikopters ook extra blus- en waterwagens ingeschakeld. 250 hectare bos en hei is tot nu toe verwoest. De brand kan stankoverlast veroorzaken. De brandweer adviseert daarom ramen en deuren gesloten te houden. De hulpdiensten hebben vanmiddag opdracht gegeven tot het evacueren van de woonwijk Reewoude, gelegen in de bossen van De Meinweg. Gisteren werden manege Venhof en de camping Elfenmeer al ontruimd, vandaag wederom.

Legertank

Een Leopard II legertank is dinsdagavond begonnen met het maken van een zes meter brede brandgang in de bossen in Nationaal Park de Meinweg. Daarbij worden bomen en struiken omver en aan de kant geduwd. Achter de tank rijdt een bulldozer die het werk afmaakt en het nieuwe pad effent zodat brandweerauto’s eroverheen kunnen.

De brede, 400 meter lange brandgang moet het oprukkende vuur stoppen, dat inmiddels al meer dan 175 hectare bos en hei heeft verwoest in de Meinweg. Eigenlijk zouden twee tanks ingezet worden, maar voor zover bekend kon slechts een rupsvoertuig worden ingezet.

Volledig scherm De brand bij Nationaal Park De Meinweg. Zo'n 170 hectare bos en hei zijn grotendeels door brand verwoest © ANP

Deurnese Peel

De natuurbrand in de Deurnsche Peel, die sinds maandagmiddag woedt, is erg lastig te bestrijden. Het gebied is ontoegankelijk voor de brandweer, zo liet Verheul vanmorgen weten. Dat komt omdat het het voornamelijk bestaat uit onbegaanbaar veen- en moerasgebied. Meerdere huizen in Griendtsveen zijn ontruimd, omdat de wind een onvoorspelbaar karakter krijgt. Ook de A67 is in beide richtingen afgesloten door de rookontwikkeling. Het duurt nog zeker de hele nacht om de brand onder controle te krijgen. Daarnaast zal het voor veel rook- en geuroverlast zorgen.

De Landmacht is samen met Staatsbosbeheer en de brandweer een tweede stoplijn aan het maken ter hoogte van de Soeloop in Deurne. Vegetatie wordt weggehaald, zodat de brand daar gestopt kan worden, net als in Limburg is gebeurd. In het gebied tussen de eerste stoplijn bij de Eikenlaan en de tweede kan alleen geblust worden met helikopters. Het gebied daar is vrijwel onbegaanbaar.

De brandweer kreeg vanmiddag hulp van vier blushelikopters die tot 20.00 beschikbaar waren. Ook hier is de Chinook ingezet. Met de oranje waterzak waar zo'n 10.000 liter water in gaat, was het gisteren al een grote hulp bij het minderen van de brand. Het water haalt de blushelikopter uit een waterplas in de omgeving.

150 hectare van het natuurgebied is inmiddels verbrand. De brandweer probeert te voorkomen dat een naastgelegen natuurgebied van zo’n 200 hectare vlam vat. De brand treft een groot deel van Zuidoost-Brabant. De hulpdiensten hebben mensen in de regio via meerdere NL-Alerts opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Volgens de gemeente Deurne lopen woningen en bedrijven in de Peel geen gevaar door de brand.

Hulpdiensten hebben gisteravond een zorgcentrum in Liessel ontruimd in verband met de rook van de grote brand. De 24 bewoners zijn overgebracht naar een ander zorgcentrum in Weert. Een aantal bewoners is mogelijk besmet met het coronavirus en werd met een speciale taxibus vervoerd.

Lees verder onder de video.

Bij de Deurnese Peel is een een blushelikopter, een zogeheten firebucket, van Defensie ingezet:

Kerkeindse hei

Ook op de Kerkeindse hei, een natuurgebied van 210 hectare tussen Moergestel en Tilburg, heeft een grote bosbrand gewoed. Inmiddels zijn de vlammen weg, maar het nablussen gaat nog de hele nacht duren. De melding kwam rond 15.15 binnen. De brandweer is vanuit de hele regio met groot materieel uitgerukt. Zelfs vanuit België kwam ondersteuning met extra waterwagens. Het probleem voor de brandweer is dat er in de bossen moeilijk aan water te komen is. Het Wilhelminakanaal ligt op grote afstand. Het water moet dus met wagens aangevoerd worden.

Er kwam veel rook vrij. In Tilburg Zuid en Goirle was de brand op straat ook goed te ruiken. Even voor 18.00 uur werd een NL-Alert verstuurd. De Veiligheidsregio waarschuwde om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

Volledig scherm Kerkeindse hei staat in brand © Toby de Kort

Rietpercelen

Naast Brabant en Limburg is ook Overijssel getroffen. In rietpercelen bij het Overijsselse dorp Ossenzijl is vanmiddag een grote natuurbrand uitgebroken. De brand middenin natuurgebied De Weerribben is zo moeilijk bereikbaar dat extra manschappen van de brandweer met bootjes naar het brandende riet werden gebracht, aldus de veiligheidsregio IJsselland. Het sein brand meester is afgegeven, maar het nablussen kan nog wel even duren.

De Weerribben is een plassengebied op de grens van Overijssel en Friesland. Het natuurgebied wordt veel gebruikt door riettelers. De brandweer stuurde vanwege de droogte en de harde wind behalve extra manschappen ook veel materieel naar de brand. ,,Het gaat om een gebied van 8 tot 10 hectare groot’’, meldt de woordvoerder van de brandweer.