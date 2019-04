Limburgs tienermeisje Jill (13) weer terecht

Het Vermist Kind Alert is niet te verwarren met het Amber Alert. Bij een Amber Alert is het leven van een vermist of ontvoerd kind in direct gevaar, bij een Vermist Kind Alert maakt de politie zich ernstig zorgen over het welzijn van een kind en is snel en gericht handelen noodzakelijk. Voor het uitsturen van een Vermist Kind Alert worden delen van het Amber Alert-systeem ingezet.