Limburg wordt nationale proeftuin voor politie drones

De politie in Limburg is aangewezen als één van de drie nieuwe, nationale proeftuinen voor drones. Deze proeftuin gaat nog dit jaar van start vanuit het innovatielab (iLab) van de politie bij de Brightlands Smart Service Campus in Heerlen.

Dit werd donderdag bekendgemaakt tijdens de opening van het iLab van de politie in Heerlen. De twee drones worden onder meer ingezet rondom activiteiten en opnames op een plaats delict en ten behoeve van de openbare orde, zoals bij grote evenementen of bijzondere verkeerssituaties. Daarnaast wordt het gebruik van drones ook getest in relatie tot grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugshandel of mobiele bendes. Ook voor de aanpak van wietteelt en het dumpen van drugsafval kunnen drones hun meerwaarde gaan bewijzen, is de verwachting die de politie uitsprak op de opening.

Intelligence Room

Het bijzondere aan de Limburgse proeftuin is de combinatie met de iRoom (intelligence room) die de klok rond het hele jaar informatie en data verzamelt, bundelt, combineert én analyseert. Deze informatie wordt gebruikt om de besluitvorming en aansturing rondom politieoperaties te versterken en verbeteren. De iRoom is ook een ontwikkeling die loopt in het iLab van de politie op de Brightlands Campus in Heerlen, waar worden samengewerkt met onderwijsorganisaties, kennisinstellingen en ondernemers. In het innovatielab wordt geëxperimenteerd met technologische oplossingen voor nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en opsporing. iLav is opgericht door de Limburgse politie die inmiddels ook samenwerkt met de regio Oost-Brabant.

Kops

In september start de politie ook met de app Kops die agenten spelenderwijs helpt om gezichten van personen te herkennen die om uiteenlopende redenen gesignaleerd staan of gezocht worden. Deze is vorig jaar door studenten bedacht en verder ontwikkelt en zal door teams van de politie in Maastricht, Horst-Peel en Maas en Eindhoven bij wijze van proef in de praktijk worden getest.

Camera’s

Een ander project waarmee in Roermond als enige Nederlandse proefgemeente wordt geëxperimenteerd is het zogeheten sensing gericht op mobiel banditisme. Door informatie binnen te halen en te koppelen van camera’s van zowel overheid als bedrijfsleven in onder meer het outletcenter en analyse wordt geprobeerd signalen van mobiel baditisme (inbraken, zakkenrollerij, diefstal) vroegtijdig op te sporen en deze criminaliteit terug te dringen.

Plaats Delict