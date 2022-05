Lily (9) wordt gepest om haar krullenbos: ‘Dan voel ik me wel verdrietig’

Rechtszaak Cevat werd 25 keer beschoten toen hij z'n hond uitliet: hij overleed ter plekke

Het is zo’n verhaal dat ook het script voor een aflevering van Flikken Rotterdam zou kunnen zijn. Rotterdammer Cevat Bozdag (58) wordt in de avondschemer tijdens een rondje met de hond voor de ogen van zijn vrouw geliquideerd. Met een kalasjnikov worden maar liefst 25 kogels op haar man afgevuurd. Twee jaar later staan de twee verdachten terecht. Ze doen er het zwijgen toe.

