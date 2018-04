Lil' Kleine bevriend met familie van topcrimineel Brian Dalfour, die in Hooge Zwaluwe werd vermoord

Sushirestaurant Izakaya, op het stille stuk van de Albert Cuypstraat, is voor de liefhebber een uitstekende plek om een gelukkige gelegenheid te vieren.

De champagne staat er altijd koud en bij speciale gelegenheden bindt het personeel een vuurwerkje aan de flessenhals, opdat ook de overige aanwezigen in de gaten hebben dat iemand het breed laat hangen.

Een ideale 'spot' voor Lil' Kleine, de Amsterdamse artiest, sinds 2015 verreweg de bekendste rapper van Nederland. Na de monsterhit Drank en Drugs breekt Lil' Kleine (23), geboren als Jorik Scholten, alle records. Zijn albums halen platina en zijn nummers worden miljoenen keren beluisterd via Spotify en YouTube. Zijn concerttour is stijf uitverkocht.

Maar op 13 januari is Lil' Kleine niet in Izakaya om zijn eigen succes te beklinken: hij is er om te vieren dat zijn vriend Yobel D. eindelijk weer op vrije voeten is.

D. (27) heeft net een celstraf van dertig maanden uitgezeten, vanwege een plofkraak in Twello. Met een groepje had hij twee pinautomaten uit de muur geblazen. Buit: twee ton, maar nog voordat de daders daarvan konden genieten, had het arrestatieteam in de schuilplaats gestaan.

Het was niet de eerste celstraf voor D. In Duitsland had hij al eens vastgezeten vanwege het voorbereiden van een ernstig misdrijf.

Met vrienden vieren Lil' Kleine en Yobel 'Racks' D. dat hij eindelijk weer van het goede leven kan genieten. De keukenbrigade van Izakaya maakt een exclusief toetje om Racks' terugkeer luister bij te zetten.

Lil Kleine

Vurige en wederzijdse liefde

De top van de Nederlandse hiphop, die grotendeels onder contract staat bij het label Top Notch van Kees de Koning, koketteert met Amsterdamse criminelen.

Tieneridolen verheerlijken op de sociale media de wereld van klatergoud en snel geld en contacten met criminelen lijken statusverhogend te werken.

Aan de viptafels ontmoeten ze elkaar: de profvoetballers, rappers, criminelen, hele en halve ondernemers en de vrouwen die daarop afkomen. De banden tussen rappers en de onderwereld zijn innig.

De wederzijdse liefde tussen muzikanten en criminelen is al decennia vurig. René Froger gaf midden jaren negentig een optreden op de extravagante bruiloft van de Amsterdamse crimineel Henk Rommy, 'De Zwarte Cobra'; Ben Cramer en Dries Roelvink zongen de Heinekenontvoerders toe toen die vrijkwamen uit de gevangenis.

Ali B. - na Osdorp Posse en Extince één van de eerste succesvolle Nederlandstalige rappers en nu de verstandige manager van de nieuwe generatie - gaf de inmiddels geliquideerde huurmoordenaar Redouan 'Takka' Boutaka' een prominente rol in zijn clip.

Volledig scherm Lil Kleine met Kelvin C. © -

Maar waar voorheen contacten met criminelen de carrière van een artiest fors konden beschadigen, lijkt het voor Nederlandse hiphoppers juist onmisbaar te pronken met contacten in de onderwereld.

Gevreesd figuur

Plofkraker Yobel D. is bepaald niet de enige crimineel in de entourage van Lil' Kleine. In zijn vriendenkring, die hij veelvuldig bij zijn werkzaamheden als rapper betrekt, zitten zeker twee jonge mannen uit de familie van de in Hooge Zwaluwe doodgeschoten Brian Dalfour, decennia een gevreesd figuur in de Amsterdamse onderwereld.

Hoewel die nieuwe generatie een beduidend minder criminele staat van dienst heeft, werd één van de jongeren veroordeeld voor creditcardfraude. De tourmanager van Lil' Kleine is een jeugdvriend van beruchte plofkrakers.

Via de sociale media betuigt Lil' Kleine zijn steun aan de Haagse crimineel Reda N., die een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzit voor een zeer gewelddadige woningoverval op een miljonairsgezin waarbij kleine kinderen zagen hoe gewapende mannen hun ouders vastbonden.

N., die in de Haagse onderwereld als machtig geldt, zette het filmpje op een Instagramaccount dat hij kennelijk vanuit de gevangenis beheert. Hij kan rekenen op de steun van allerlei rappers: ook Boef, Lijpe en Sjaak betuigen hem hun liefde. Een andere rapper, Frenna, belt met videoverbinding met N. terwijl die in zijn cel zit.



Gezamenlijke investering

Lil' Kleine voelt zich op zijn gemak bij zware criminelen. Hij poseert in juli 2016 in de Amsterdamse club Air in de armen van Terence 'Slice' de V. (34), twee maanden voordat die door een arrestatieteam wordt aangehouden in een flat in Amsterdam-Noord, met 140 kilo cocaïne, een ton cash, dure horloges en drie vuurwapens. Hij wordt veroordeeld tot 5,5 jaar cel - bij verstek, want nog voor het vonnis vlucht hij.

De partij cocaïne van De V. was vermoedelijk een gezamenlijke investering van criminelen uit Amsterdam-Zuidoost, van wie een aantal zich volgens justitie ook met liquidaties bezighoudt.

Eén vriend was bij de cocaïne aangehouden, liggend op een bed vol geld en vuurwapens: Kelvin C. Ook met hém staat Lil' Kleine op de foto. 'Safe', zet hij erbij. Veilig.

Die Kelvin C., die 5,5 jaar cel kreeg voor de cocaïnevondst, is een goede vriend van weer een andere rapper: Jason 'Djaga Djaga' L. - voorheen bekend als Jason D. en Jayjay.

Meer dwarsverbanden

Jason L. schaamt zich niet voor zijn criminele levenswandel: op de albumhoes staat hij in een mugshot in gevangenispak - inclusief zwarte balk voor zijn ogen.

Op de achterkant van de cd-hoes groet hij (een 'shout-out', zoals dat heet), elf mannen die vooral vanwege liquidaties en een mislukte moordaanslag tot lange gevangenisstraffen zijn veroordeeld, onder wie een man die een onschuldige passant doodschoot.

Op de avond dat Jason L. de liquidatie aanstuurt, is hij in het gezelschap van nóg een man die in hiphopkringen een geziene gast is: Barry O. (26) is de vaste dj van de in de Bijlmer zeer populaire rapformatie SBMG. Deze Barry O. - artiestennaam DJ Wale - stak volgens justitie op 3 oktober vorig jaar een man meerdere keren in zijn rug bij een nachtclub in Rotterdam, mogelijk tijdens een ruzie met andere rappers.



Er zijn meer dwarsverbanden tussen het zware milieu van liquidaties en de Nederlandstalige hiphop: in een clip van de Maarssense rapper Lijpe speelt een man in een wit camouflagepak de hoofdrol.



Hij zwaait met een kalasjnikov, terwijl Lijpe rapt over vuurwapengeweld. De man in het camouflagepak is Zakaria A. (24), die in Utrecht al bekend was omdat hij als pizzakoerier iemand neerschoot vanwege een conflict om drugs.

Volledig scherm Clip van Lijpe met Zakaria A. in een wit camouflagepak en met een kalasjnikov. © -

Recent heeft justitie hem in zijn cel aangeklaagd voor de moord op crimeblogger Martin Kok eind 2016, nadat hij ook al was aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Joegoslavische crimineel Ranko Skekic.

Zoals de rappers rolmodellen zijn voor Nederlandse kinderen en tieners, zijn het ook voorbeelden voor de jonge krabbelaars onder aan de criminele ladder. Ze vergaren immers zo veel geld dat ze volop kunnen genieten van magnums champagne, dure horloges en shoppingtrips bij dure kledingwinkels - en het is allemaal legaal.

Dat binnen de opsporingsdiensten het vermoeden heerst dat wit en zwart geld rondom de artiesten makkelijk vermengd raken, is niet verwonderlijk. In een zaak tegen Barry I., de oprichter en tegenwoordig manager van rapgroep SFB (Strictly Family Business), maakte justitie die verdenking concreet.

De recherche vermoedde dat hij een deel van de ongeveer tweehonderdduizend euro die hij had verdiend met bankfraude, had witgewassen via de optredens en kaartverkoop van SFB. De rechtbank zag voor die beschuldiging onvoldoende bewijs.

Recenter kwamen de leden van SFB opnieuw bedenkelijk in het nieuws: drie van de vier leden zaten in Suriname ruim drie maanden in de cel omdat zij gezamenlijk seks hadden gehad met een vijftienjarig meisje - waarvan beelden op internet belandden.

Pistool in de broekband

In een wereld waar geld en status het belangrijkst zijn om te tonen, worden contacten met criminelen kennelijk als even statusverhogend gezien als het zwaaien met pakken geld en het showen van allerhande dure kleding, klokken en blingbling. Dat brengt risico's met zich mee.

Leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB).

Bij een optreden in Zuidoost van rapgroep SFB in juli 2017 zag iemand dat rapper KM (Kaene M. (20), in zijn burgerbestaan) een pistool in de band van zijn broek had. De door de bewaking gewaarschuwde politie trof het vuurwapen inderdaad aan.

KM zei dat hij eerder die dag had gevochten, waarbij het pistool van zijn belagers op de grond was gevallen - waarna hij dat snel in zijn broeksband had gestopt. Een dag eerder had hij overigens zélf de politie gebeld om te melden dat hij met vuurwapens was bedreigd. De recherche had sterk het idee dat er 'veel meer speelde' rond de groep, en met name KM.

In het criminele milieu gaan verhalen over jonge, succesvolle artiesten die zijn afgeperst. Van één van de rappers zou al een duur horloge zijn afgepakt. Die verhalen blijken lastig te verifiëren. De meeste rappers lijken zich niet te realiseren dat een warme omhelzing ook een ijzeren greep kan worden.

