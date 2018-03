Lijsttrekker PVV in Hengelo trekt zich terug na reacties eigen familie

Behalve dat Rietman zich terugtrekt als lijsttrekker, zal hij ook geen zitting nemen in de nieuwe gemeenteraad van zijn woonplaats. Jeanet Nijhof neemt nu het lijsttrekkerschap op zich. In een dinsdag aan het einde van de dag verspreid persbericht door de PVV noemt Rietman de ‘heftige reacties en emoties’ van zijn familie op het lijsttrekkerschap als reden voor zijn besluit zich terug te trekken.



Ook een recent interview met Rietman in De Twentsche Courant Tubantia over het Hengelose verkiezingsprogramma van de PVV heeft volgens hem een rol gespeeld bij het besluit te stoppen als lijsttrekker. In het bewuste interview zeggen zowel Rietman als Nijhof dat de moskee aan de Willem de Clercqstraat en de islamitische school in Hengelo gesloten moeten worden.



Volgens de verklaring van Rietman riep dat nogal wat reacties op. „Hoewel ik al jaren bij de partij betrokken ben hebben de zeer heftige reacties en emoties van mijn familie op mijn lijsttrekkerschap en het recente interview in Tubantia over het verkiezingsprogramma van de PVV Hengelo mij helaas doen besluiten te stoppen”, zo meldt hij in het persbericht. „Mijn familie is voor mij het allerbelangrijkste.”

Er wordt aan getwijfeld of dat de echte reden is. Volgens bronnen in de Hengelose politiek zou de PVV in Den Haag de Hengelose partijgenoten gedwongen hebben om sluiting van de Hengelose moskee en de islamitische school in het verkiezingsprogramma op te nemen. Daarmee zou Rietman grote moeite hebben gehad.



Dat kwam een paar weken geleden ook tijdens een interview met deze krant duidelijk naar voren. Rietman wilde toen liever niet op die standpunten in het partijprogramma van de PVV ingaan. Jeanet Nijhof daarentegen had er geen enkele moeite mee. „Het zit in ons DNA om sluiting van de moskee en de islamitische school te vragen.”



Een bijzonder aspect is dat de moeder van Rietman, Petra Nijhuis, ook op de PVV-kandidatenlijst in Hengelo staat. Nijhuis neemt plaats 6 in. Het is niet bekend of zij haar kandidatuur handhaaft.

