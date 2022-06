Lijstjes afvinken, uren registreren, arbocheck doen: nog altijd is zorgpersoneel te druk met randzaken

Het is de ongeschreven regel één voor iedere minister op het departement van Volksgezondheid: zorg voor minder regels voor het schaarse en toch al overbelaste zorgpersoneel. Maar ondanks alle inspanningen ervaren zorginstellingen de afgelopen periode juist een toegenomen werkdruk door extra administratieve lasten, vermoedelijk mede veroorzaakt door het coronavirus, schrijft minister voor Langdurige Zorg Conny Helder (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Eind 2020 meldde 58 procent van de werkgevers in de zorg nog dat regeldruk en administratieve lasten een van de belangrijkste oorzaken zijn voor de toegenomen werkdruk; eind 2021 was dat opgelopen tot 65 procent.

Het is een alarmsignaal voor het kabinet en coördinerend minister Helder. ‘Ontregelen van de zorg’ is al jaren het politieke motto, met zorgverleners die veel te veel tijd bezig zijn met administratie, plannen maken, verantwoorden en uren registreren.

Maar toch blijft het woud aan regels, verantwoordingsprocessen en registraties intact en groeit het soms zelfs. Volgens minister Helder komt het voornamelijk doordat zorginstellingen zelf extra eisen stellen, bovenop die van het ministerie of de inspectie.

Artikel gaat verder na de foto

Volledig scherm © AFP

Bij de ziekenhuizen geldt bijvoorbeeld dat ‘ongeveer 70 procent van de registratielast ontstaat binnen de instelling zelf’, meldt Helder. ‘Daar is veel winst te behalen. Zorgmedewerkers moeten zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan het bieden van zorg. Onnodige en omslachtige regels staan dit in de weg. Deze papieren toren die we met z’n allen hebben opgebouwd laat zich alleen niet zomaar afbreken’.

Met trainingen, loketten, ‘ontregelteams’ en een zak geld van 10 miljoen euro hoopt Helder dat de zorginstellingen, van ziekenhuis tot verpleeghuis, van wijkzorg tot gehandicapteninstelling, alsnog de overbodige regels en registraties schrappen.

Succesprojecten uit diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen worden verder verspreid. Zo schroefde het Radboud-umc in Nijmegen jaren geleden al het aantal ‘kwaliteitsindicatoren’ op de intensive care terug van 122 naar 16. Dat scheelt een bult werk.

,,Vroeger was het nog vaker overbodige lijstjes afvinken”, vertelt wijkverpleegkundige Olga van der Poel, ook voorzitter van de afdeling wijkverpleegkundigen van beroepsvereniging V&VN. ,,Maar het kan zeker beter, organisaties vragen vaak nog om extra registraties, bijvoorbeeld rond een arbocheck of een terminale zorgverklaring. Wij zeggen: vertrouw op de kwaliteit van de verpleegkundigen, laat alleen invullen en bijhouden wat echt relevant is. Het is toch vaak een teken van wantrouwen van zorginstelling richting personeel.”

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat regels en registraties hardnekkig zijn, bewijst de queeste rond de 5-minutenregistratie. Zorgverleners waren lange tijd verplicht de werktijd te verantwoorden per 5 gewerkte minuten. Het kabinet Rutte-I schrapte de norm formeel al op papier, maar voormalig minister Hugo de Jonge (CDA) maakte er opnieuw een speerpunt van om de norm daadwerkelijk te dumpen. Dit tot verbazing van zijn voorgangers: zij hadden die 5-minutenregistratie toch al geschrapt?

Niet dus: verzekeraars en instellingen vonden het wel makkelijk om op die manier werktijden bij te houden en vergoedingen te verantwoorden. Volgens de laatste officiële metingen daalt het aantal zorgverleners overigens wel dat de gewraakte minutenregistratie nog hanteert. ,,Wij hebben er wel afscheid van genomen”, zegt Van der Poel. ,,We hebben er dus geen omkijken meer naar. Ténzij je met gewerkte uren afwijkt van je planning. Dan moet je het wel weer registreren.”