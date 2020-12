Lieke en haar vrachtwagen mogen eindelijk Engeland uit, maar nu is de kerst voorbij

Kerst vieren op een hotelkamer? Dat had vrachwagenchauffeur Lieke (22) niet kunnen bedenken toen ze zondagochtend Engeland binnenreed, toch moest het. Vanavond pakt ze dan eindelijk de boot naar Nederland. Maar nu is de kerst voorbij.

Samen met duizenden collega's zat Lieke van der Velden bijna een week vast in Engeland. De angst voor een Britse mutatie van het coronavirus leidde ertoe dat de truckchauffeurs uit Europa zonder negatieve testuitslag geen kant op konden. En de 22-jarige kwam alleen maar post vervoeren.

Leger ingezet

Inmiddels hebben de Britse autoriteiten zeker 15.000 wachtende truckers getest op het virus. Een plotselinge monsterklus waarbij de hulp van het leger werd ingeroepen. Beetje bij beetje vertrekken de eerste chauffeurs nu naar huis.

Het betekende wel dat de Helmondse Lieke en collega's kerstavond op een hotelkamer moesten doorbrengen. ,,Een beetje kerstfilms gekeken die op tv waren en eten besteld. Tuurlijk, we waren liever thuis, maar het was eigenlijk nog best gezellig.”

Ontbijten op de boot

Op tweede kerstdag is eindelijk het begin van het einde in zicht voor de Nederlandse chauffeurs. Lieke en collega's pakken om 23.00 uur lokale tijd de boot vanaf het Engelse plaatsje Barking naar Hoek van Holland. ,,Dan eten en slapen we wat op de boot. En morgenochtend ontbijten we samen.”

Eenmaal aangekomen in Nederland rijdt ze meteen naar huis, benadrukt ze. ,,Ik heb bijna een week vastgestaan. Geloof me: ik heb genoeg kunnen slapen de laatste dagen. En mama wacht al bijna een week op me.”

Het is het einde van een vreemd kerstavontuur voor de Helmondse. ,,Erg onverwachts allemaal. Maar het had erger gekund. Ik ben al blij dat ik naar Helmond ga. Lekker thuis rondhangen en bloemkool van m'n moeder eten.”

‘Mij niet bellen’

Er heerst nog wel onduidelijkheid onder de truckchauffeurs of ze voordat ze aan boord mogen eerst nog een coronatest krijgen. ,,Ik heb nog geen test gehad”, zegt Van der Velden. ,,Sommige collega's hebben ‘m wel gehad, anderen niet. De informatie die we daarover krijgen is niet echt duidelijk. Misschien krijgen we er dadelijk een voor we op de boot stappen.”

Als alles volgens plan verloopt kan Van der Velden zondagavond weer genieten van haar moeders bloemkool. Wat eigenlijk al afgelopen maandagavond of dinsdagochtend had moeten zijn. Of de 22-jarige binnenkort weer naar Engeland rijdt? Daar kan ze, met een knipoog, kort over zijn: ,,Ze hoeven mij niet te bellen.”

Wij spraken Lieke van der Velden donderdag toen ze uit een ‘oneindige’ file kwam van vrachtwagens.