Liefke kreeg kanker na relatie van twee jaar: ‘Ik zei dat hij me mocht verlaten’

LIVE | Japan verlengt noodtoe­stand, DHL-top­man: Distribu­tie vaccins niet goed voorbereid

13:59 Als volgende week daadwerkelijk de basisscholen weer opengaan, staan niet alle leraren te springen om weer voor klas te gaan staan. Ze vinden het risico op besmetting te groot. Een petitie om het onderwijs pas te openen als het onderwijspersoneel is gevaccineerd, is al 25.000 keer ondertekend. Er wordt nog druk overleg gevoerd over de manier waarop scholen ‘veilig en uitvoerbaar’ hun deuren kunnen openen. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.