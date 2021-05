Liefde Amanda en Patrick bloeit op na moord op zussen: ‘Soms voelde ik me schuldig’

coronavirus LIVE | Coronagolf op Curaçao lijkt voorbij, veel middelbare scholen blijven maandag nog gesloten

6:47 Hoewel vanaf maandag alle middelbare scholen weer helemaal open mogen, komt dat moment voor veel scholen te vroeg. Voor het eerst in 5 maanden liggen er minder dan 500 coronapatiënten op de ic's in Nederland, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.