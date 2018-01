Licht vuurtoren Terschelling brandt niet meer

Het Kustwachtcentrum en het scheepvaartverkeer is op de hoogte gebracht. Navigeren op zee blijft mogelijk, al missen schepen nu de Brandaris als oriëntatiepunt. ,,Ze moeten dan op een andere manier hun positie bepalen, bijvoorbeeld via radar."



Op sociale media spreken veel Terschellingers hun verbazing uit dat de Brandaris zijn gebruikelijke lichtbundels niet verspreidt.



De vorige keer dat het licht in de Brandaris het niet deed, was in januari 2009. Toen werd er noodverlichting ontstoken, die niet ronddraaide en minder ver reikte dan het echte vuurtorenlicht.



In 2014 had de Brandaris ook een lichtprobleem. Toen wilde het vuurtorenlicht juist niet meer uit.