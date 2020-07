Lichamen omgekomen militairen aangekomen in Curaçao, pas later vervoerd naar Nederland

Christine Martens (34) en Erwin Warnies (33) kwamen afgelopen zondag om het leven toen de NH90-helikopter waarin ze zaten, in zee stortte. Martens en Warnies zaten voorin het toestel tijdens de crash. Twee andere militairen, een sensor-operator en een helikopterredder, zaten achterin en overleefden de crash. Zij konden op eigen kracht uit het toestel klimmen en hadden alleen lichte verwondingen.



De helikopter is afgelopen nacht gezonken. Dat gebeurde nadat twee van de vier drijflichamen waar de helikopter aan hing, waren geknapt. Het toestel ligt nu op ruim 100 kilometer ten westen van Aruba op meer dan 1 kilometer diepte. Defensie meldt dat geprobeerd is het toestel drijvend te houden om het te kunnen bergen maar dat ruwe zee en harde wind dit onmogelijk maakten.



De collega’s op het moederschip, de Zr.Ms. Groningen, zagen het toestel zondagmiddag rond half drie voor hun ogen in het water storten, op zo’n 12 kilometer uit de kust van Aruba. ‘Een onwezenlijk gezicht’, dat volgens directeur operaties Boudewijn Boots diepe indruk heeft gemaakt op de bemanning. Maar tegelijkertijd is dat ook een geluk bij een ongeluk geweest. Hierdoor konden collega’s razendsnel in een rubberboot springen om eerste hulp te verlenen. Defensie zorgt ook dat er psychologische bijstand is voor de bemanning van de Zr.Ms. Groningen.



Naar verwachting vertrekt vanavond een KDC-10 transportvliegtuig naar Curaçao. Aan boord zijn leden van de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zij zullen proberen te achterhalen wat de toedracht van de crash is. Ook zijn rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee aan boord, die een feitenonderzoek uitvoeren.