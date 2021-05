Lichaam vermiste Kim (48) na lange zoektocht gevonden in bos Zeist

Kim was zondagavond nog even gaan wandelen en kwam niet thuis. Haar lichaam werd rond 16.30 uur gevonden door (oud-)militairen van het Veteranen Search Team, dat hielp bij de zoektocht. De politie onderzoekt de doodsoorzaak, maar gaat niet uit van een misdrijf.



Eerder vandaag werd bekend dat haar familie thuis een boodschap had gevonden waaruit op te maken was dat er geen sprake is van een misdrijf. Er waren wel grote zorgen over wat er met de vrouw uit Zeist zou zijn gebeurd.