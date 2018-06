Lichaam vermiste Joris (26) gevonden in gracht Amsterdam

UpdateIn het water van de Groenburgwal in Amsterdam hebben duikers van de politie vanmiddag het lichaam van de vermiste Joris Lenselink (26) gevonden. Dat meldt het Parool. Joris werd sinds vrijdagavond vermist. De politie vermoedt dat hij fietsend te water is geraakt.

Joris Lenselink kwam vrijdagavond niet thuis na een borrel in een café aan de Jodenbreestraat. Hij werd voor het laatst gezien door collega's toen hij daar op zijn fiets wegreed.

Fiets gevonden

Familie en vrienden begonnen een grote zoekactie langs de routes die hij per fiets kan hebben afgelegd. Zij vonden de fiets van de man vanmiddag bij het water van de Amsterdamse gracht Groenburgwal. Duikers van de politie hebben daar met sonarapparatuur verder gezocht.

,,Mijn goede vriend Joris is vermist'', twittert Stefan de Koning. ,,Laatst gezien in de Jodenbreestraat'', voegt hij toe over de straat in de buurt van het bekende Amsterdamse Waterlooplein. ,,Delen is fijn en een tip nog fijner.''

Stefan de Koning 🍕 on Twitter Mijn goede vriend Joris is vermist, sinds gisteren 23.00u. Laatst gezien in de Jodenbreestraat, Amsterdam. Delen is fijn en een tip nog veel fijner. Die kan naar het nr: 0655524864

Gisteren is er nog een lichaam gevonden in het water bij het Damrak. Maar dat was volgens zijn vriend Stefan de Koning niet zijn vermiste vriend Joris.

