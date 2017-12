Lichaam vermiste chef-kok Edwin Takens gevonden bij Paleis Soestdijk

Ankie Haverkamp (84) kondigt haar overlijden aan op Facebook

14:41 Voor Ankie Haverkamp (84) was de computer haar poort naar de wereld. ,,Zo langzaam wordt het rustig om me heen! Ik ga gedag zeggen tegen alle vrienden! M'n laatste reis is nu bijna aangebroken... Tot ziens! Liefs jullie Ank."