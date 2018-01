Lichaam van vermiste Remon gevonden in water Leeuwarden

Tanker botst tegen booreiland op Noordzee

31 december Een Portugese chemicaliëntanker is vanavond op de Noordzee in aanvaring gekomen met een booreiland. Volgens de Kustwacht is er flinke schade aan de boeg van het schip en aan het booreiland, dat onbemand en niet meer in gebruik is. Er is geen sprake van een lekkage.