Lichaam van vader én zoon wordt overgenomen door chronische ziekte: ‘Ik zorg 24/7 voor hem’

Update He­ma-medewerk­ster (23) Wormer zwaarge­wond na steekpar­tij, 21-jarige vrouw aangehou­den

In een filiaal van de Hema in Wormer (Noord-Holland) is donderdagmiddag een 23-jarige vrouw uit die plaats neergestoken. Het gaat om een medewerkster van de winkel in de Faunastraat, meldt de politie. Ze is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.