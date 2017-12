Lichaam Ivana Smit morgenochtend in Nederland

Dat zegt Ivana’s oom Fred Agenjo. Wat Van de Goot nog kan met de stoffelijke resten is onbekend; het lichaam is ongebalsemd in een verzegelde kist naar Nederland gevlogen.



Het model werd 7 december dood gevonden na de val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De grote vraag is of Ivana levend of dood van het balkon is gevallen. Als er een kwartier of langer tussen haar dood en haar val heeft gezeten, dan kan Van de Goot dat wellicht aan bepaalde eiwitverbindingen terugvinden. Hij verwacht een dag werk te hebben met het onderzoek, daarna zal het nog dagen duren voordat hij alle uitslagen van de laboratoriumtesten binnen heeft. ,,Mijn officiële rapport wordt wel 2018.’’



De Maleisische politie gaat nog altijd uit van een ongeluk. Het 18-jarige fotomodel is volgens een voorlopig politierapport op 7 december in de ochtenduren van het balkon gevallen en overleden door verwondingen aan heupen en buik, passend bij een val van grote hoogte. ,,Een flutonderzoek’’, zegt Agenjo. Het geeft geen antwoorden op de vragen waarom Ivana naakt van de 20ste verdieping naar beneden viel en waarom het Amerikaanse echtpaar bij wie ze was, vijf uur lang niet gemerkt heeft dat Ivana was verdwenen. Evenmin rept het politierapport over de blauwe plekken in Ivana’s hals die op een handafdruk leken.