Lichaam gevonden op dak van kerk in Leeuwarden, slachtoffer (33) klom zelf naar boven

Op de vloer, in kasten en zelfs op bed, deze flat zit vol met kakkerlak­ken

Kakkerlakken. Overal. Op de vloer, in kasten en zelfs op zijn bed. Toen Aswin Palakkal Nair terugkwam van vakantie in India, zat zijn hele huis ermee vol. Bewoners van gebouw Luna op het universiteits-terrein in Eindhoven hebben last van een hardnekkige kakkerlakkenplaag.

10 september