Lichaam gevonden in vrieskist van 82-jarige man in Landgraaf

De politie heeft zaterdag een stoffelijk overschot van een man aangetroffen in een vrieskist van een 82-jarige man uit Landgraaf. Mogelijk gaat het om het lichaam van zijn overleden vader, zo schrijft dagblad De Limburger . Het lichaam zou er al lange tijd in hebben gelegen.

Het gaat volgens de woordvoerder van de politie om de voormalige bewoner van het huis aan de Mansholtstraat in Landgraaf. ,,Een andere bewoner is aangemerkt als verdachte, maar niet aangehouden.” Hij is verhoord. De politie gaat niet uit van een misdrijf.

Volgens De Limburger zou de huidige bewoner de 82-jarige zoon van de man in de diepvries zijn, maar daarover wil de politie niets zeggen. ,,We gaan niet in op vragen over de relatie tussen beiden”, aldus de woordvoerder.

Volgens opsporingsbronnen die de krant raadpleegde zou de overleden man al lang in de diepvries hebben gelegen. Er zou eerder sprake zijn van jaren dan weken of maanden. ,,We weten niet hoelang die man daar al lag en waarom”, aldus de woordvoerder van de politie. Daarbij worden meerdere scenario’s onderzocht, onder meer mogelijke fraude rond het ouderdomspensioen van de overledene.

Huisarts

De zaak zou aan het rollen zijn gebracht door de huisarts van de overleden man. Die zou zijn zorgen over het welzijn van de man hebben geuit tegenover de politie. Daarop hebben agenten de woning bezocht en het lichaam ontdekt.

De woning is sinds 1967 eigendom van de 82-jarige verdachte. Op het adres staat ook de vader van de man ingeschreven. De politie benadrukt dat er sprake is van natuurlijk overlijden. Als de zoon wordt verdacht van het verbergen van het lichaam van zijn overleden vader, dan staat daar een maximum gevangenisstraf van twee jaar of een stevige geldboete op.

Bekijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: