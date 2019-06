‘Levensveranderend nieuws’: Gezin Davayan mag definitief blijven

De vreugde is groot in Emmen bij de Davayans. ,,Er is gebak gebracht, bloemen, een goede vriendin kwam langs met haar kinderen”, vertelt moeder Suzanna Petoyan geëmotioneerd. Vanochtend kregen zij, haar man Gegham en zonen Robert, Arthur en Alex te horen dat zij tóch onder het kinderpardon vallen. Eén van de zonen hoorde het nieuws in de klas op school. ,,Iedereen was zo blij!”



De verblijfsstatus is het sluitstuk van een bijna tien jaar durend asieltraject voor het Armeense gezin, dat begin dit jaar het gezicht werd in de nieuw opgelaaide ophef rond het kinderpardon. De Davayans vluchten in 2010 uit Armenië, naar eigen zeggen vanwege bedreigingen door een lokale maffiaclan. De IND zag daar geen enkel bewijs voor en wees het asielverzoek af, ook omdat Armenië geldt als veilig land. Sindsdien leefden de Davayans in onzekerheid.

Opnieuw beoordeeld

Eind januari was er echter ineens nieuwe hoop voor de Davayans. Nadat CDA en D66 voor een soepeler kinderpardon pleitten, werd het regeerakkoord opengebroken. Zevenhonderd kinderen die buiten de regeling vielen, werden allemaal opnieuw beoordeeld.



Daaronder ook het nieuwe en laatste verzoek van de Davayans om onder het kinderpardon te vallen. De IND berichtte daarop dat de familie het verzoek in het azc te Emmen mocht afwachten. Uiterlijk 24 april zouden ze uitsluitsel krijgen. Dat werd echter pas vrijdag, ruim twee maanden later. Moeder Suzanna is niet gefrustreerd. ,,Voor de IND is het ook moeilijk. Ik ben zeker niet boos, alleen superblij met de goede afloop.”



Volgens Maja Zuiderveld, voormalig locatieleider van de school op het azc, kan de permanente verblijfsstatus geen moment te vroeg komen. ,,Met name voor hun oudste 13-jarige zoon Robert, hij is zeer getraumatiseerd geraakt. Robert kan nu eindelijk behandeld worden. Eerder wilde de GGZ dat niet doen, zolang er geen duidelijkheid was.”

Extra feestje