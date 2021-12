Levensgevaarlijk: 545 kilo illegaal vuurwerk in kelderbox onder wooncomplex

De eigenaar van de box, een bewoner van het complex, is gearresteerd en naar het politiebureau afgevoerd. Het vuurwerk, waaronder zeker tachtig cobra’s en illegaal siervuurwerk, was in dozen verpakt en is in beslag genomen. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het spul afgevoerd en gaat het vernietigen.



,,Als hier brand was uitgebroken hadden heel veel mensen een groot probleem gehad”, zegt politiewoordvoerder Strijbosch. Hoe de politie op het spoor is gekomen van deze illegale partij, wil hij niet zeggen. Hij wil alleen kwijt dat op diverse plekken in de regio politieonderzoeken lopen. Hoewel vuurwerk rond de jaarwisseling voor de tweede achtereenvolgende keer is verboden blijft de illegale handel in trek.