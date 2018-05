'Levensechte oefening' op gevolgen aardbeving voor Groningers

Gevaar

In maart maakte minister Eric Wiebes (Economische Zaken) bekend de gaskraan in Groningen stapsgewijs volledig dicht te zullen draaien. Uiterlijk in oktober 2022 - maar mogelijk een jaar eerder - moet de gaswinning tot onder 12 miljard kuub per jaar zijn gebracht. Volgens deskundigen wil dit echter niet zeggen dat er geen aardbevingen meer zullen zijn in het gebied. Ook als de gaswinning is gestopt, is er nog altijd spanning aanwezig in het gasveld.