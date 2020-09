Leven minder leuk sinds coronacrisis: ‘Jongeren steeds somberder’

UPDATE/video Baudet vlucht zaal uit na mogelijke dreiging in Arnhem, personen hadden ‘geen kwaad in de zin’

7 september Een partijbijeenkomst van Forum voor Democratie in Arnhem is vanavond enige tijd stilgelegd. De politie had informatie over een ‘mogelijk verdachte situatie’ en controleerde om die reden drie personen. Tijdens de controle bleek niet dat deze personen iets kwaads in de zin hadden, aldus de politie, en daarom werd de bijeenkomst na ongeveer een uur onder luid applaus van de zaal hervat. ,,We nemen dit soort meldingen altijd erg serieus”, aldus een woordvoerder van de politie.