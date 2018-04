Leve het rookhol!

Schiphol nadert top 10 drukste vliegvelden ter wereld

20:49 Luchthaven Schiphol is opnieuw gestegen op de ranglijst met drukste vliegvelden op aarde. Met een totaal van 68,5 miljoen passagiers over het afgelopen jaar staat Schiphol nu op plek 11 in het klassement. Drukste vliegveld bleef dat van Atalanta dat in 2017 104 miljoen passagiers ontving.