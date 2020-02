Leuker kunnen ze het niet maken, wel duurder

coronavirus LIVE | Nog meer besmettin­gen op cruise­schip Japan, noodzieken­huis Wuhan stroomt langzaam vol

7:22 Het noodziekenhuis in de Chinese miljoenenstad Wuhan wordt langzaam gevuld met patiënten die het coronavirus hebben opgelopen. Een eerste besmetting in Nederland is tot nu toe niet geconstateerd. De actuele ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus lees je in ons liveblog.