'Letsel van in Maleisië overleden model Ivana Smit past niet bij val'

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Wat er is gebeurd, is onduidelijk.



De jonge vrouw zou na een avondje uit met een Amerikaans stel over de balustrade van een balkon op de 20ste verdieping zijn gevallen. Vervolgens belandde haar lichaam op een balkon op de 6de verdieping van hetzelfde gebouw aan de straat Jalan Dang Wangi. Lokale media melden dat toen de hulpdiensten haar vonden ze geheel naakt was. Ook zou ze onder invloed van alcohol zijn geweest



De miljonair en zijn vrouw beweren dat ze niets gemerkt hebben van de val omdat ze sliepen. In Ivana’s bloed worden sporen van alcohol, cocaïne, xtc en amfetamine gevonden. ,,Uit de urinetesten van het Amerikaanse echtpaar blijkt dat zij ook die drugs hadden gebruikt. In Ivana’s bloed zat nóg een drug: ketamine, een rapedrug. Ze heeft gewoon zonder dat ze het wist een cocktail gekregen.’’