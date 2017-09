Let die huis in Luyksgestel ramde had 'minstens tien glazen te veel op'

De man uit Letland had 3,5 keer zoveel alcohol in zijn bloed als wettelijk is toegestaan achter het stuur. Dat komt neer op een promillage van 1,75. Hoeveel glazen alcohol de man exact dronk, is moeilijk te bepalen. Dat hangt van veel factoren af, aldus Houwing. ,,Hoe groot iemand is bijvoorbeeld. Hoe zwaar hij is en hoe lang geleden hij gedronken heeft.” Mannen verteren alcohol bovendien beter dan vrouwen.