Lerarentekort: ‘Pas opleiding voor zij-instromers aan, nu is die demotiverend’

Daarvoor waarschuwde Merel van Vroonhoven, die door de ministers van Onderwijs werd aangesteld als aanjager voor de aanpak van het lerarentekort, vandaag tijdens een briefing in de Tweede Kamer. De voormalige topvrouw van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stapte vorig jaar zelf over naar het onderwijs en laat zich momenteel omscholen tot docent in het speciaal onderwijs.

In de Tweede Kamer sprak Van Vroonhoven over haar bevindingen, die zij in de zomer presenteerde. Van Vroonhoven, die met honderden zij-instromers gesproken zei te hebben, vindt dat al het overbodige moet worden geschrapt uit de opleiding voor zij-instromers. ,,Laat mensen van in de 40 geen eindeloze zelfevaluaties invullen, laat iemand die altijd bij een bedrijf heeft gewerkt waar Engels de voertaal was geen Engels volgen.”

Quote Als je het salarisgat tussen basisonder­wijs en middelbaar onderwijs niet adresseert, ga je het lerarente­kort niet oplossen Merel van Vroonhoven Van Vroonhoven vertelde over haar ‘volle mailbox’ waarin ze onder andere een bericht van een gepromoveerde natuurkundige las. Die laat zich nu omscholen tot middelbare schoolleraar natuurkunde, maar moet in zijn opleiding zijn onderzoeksvaardigheden aantonen. Terwijl hij jarenlang aan zijn promotieonderzoek heeft gewerkt. ,,Ze worden volgens een checklist behandeld en soms bejegend als een 19-jarige.” Dat werkt demotiverend, zegt Van Vroonhoven. Over alle opmerkingen die ze daarover kreeg kan ze ‘een heel boek schrijven.”



Volgens de oud-AFM-topvrouw moet de Tweede Kamer ook zelf scherper kiezen. Ze stelt dat het lerarentekort de absolute topprioriteit moet hebben. ,,We willen niet een toeslagenaffaire in het onderwijs.” Dat betekent ook, zegt Van Vroonhoven, dat het ‘salarisprobleem’ moet worden aangepakt. Leraren in het basisonderwijs verdienen minder dan hun collega’s in het voortgezet onderwijs, terwijl zij beiden een hbo-opleiding hebben gevolgd. ,,Als je dat niet adresseert, ga je het lerarentekort niet oplossen.” Dat geldt ook voor de klassengrootte. ,,Het wordt niets als die klassen zo groot blijven.”

Andere zaken, zoals passend onderwijs en een herziening van het lespakket, zijn volgens haar ondergeschikt aan het oplossen van het lerarentekort. ,,Passend onderwijs gaat mij aan het hart. Maar van een curriculumherziening denk ik: moet dat echt nú?”

Van Vroonhoven sprak haar ergernis uit over het feit dat het lerarentekort inmiddels ‘bijna normaal’ gevonden wordt. ,,We vinden het normaal dat er geen leraar voor de klas staat, dat er geen taalonderwijs wordt gegeven aan kinderen met een taalachterstand omdat er geen docent is, dat klassen naar huis worden gestuurd.”

Het stoort Van Vroonhoven ook dat er nog altijd ‘geen eenduidig beeld’ van het lerarentekort is, en dat daardoor ook onbekend is waar de problemen het grootst zijn en welke kinderen daar de dupe van zijn. ,,Ik begrijp dat de Kamer daar ook om vraagt. Ik kan alleen maar zeggen: blijft dat doen.” Volgens haar is er geen verklaring voor het feit dat de ene school leerlingen naar huis moet sturen door een gebrek aan leraren, terwijl een school een kilometer verderop nergens last van heeft.

Een onderbelicht probleem is dat er ook een ‘schrijnend tekort’ is aan schooldirecteuren. Daar moet snel meer aandacht voor komen, vindt Van Vroonhoven, omdat een school zonder of met een slechte directeur ook sneller leraren ziet vertrekken.

