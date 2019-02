Leraar kijkt porno in de klas, scholieren kijken per ongeluk mee op beamer

De leraar bekeek de porno donderdagmiddag. De video die door leerlingen is gemaakt is ook naar medewerkers van de school gestuurd. De directeur en bestuurder van het Staring College schrijven in een brief aan ouders van leerlingen, die in het bezit is van deze krant, dat ze de gebeurtenis ‘bijzonder hoog opnemen’: ‘Op onze school met een veilige leeromgeving hoort dit absoluut niet thuis'.