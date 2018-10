Lepe babbelcrimineel licht supermarkten voor tonnen op

Tientallen supermarkten zijn de dupe van belfraude met cadeaukaarten. De schade loopt volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) inmiddels in de tonnen. Supermarkteigenaren verdenken één man van de fraude. ,,Hij is al een jaar bezig met deze onzalige praktijken, maar tot nu toe krijgt niemand hem te pakken.”

Jules van Well, hoofd veiligheid van het CBL, noemt het frustrerend dat de man nog niet is aangehouden. ,,Hij pleegt al zeker een jaar deze fraude, maar zijn telefoonnummer kan niet worden herleid. Het lijkt alsof hij vanuit het buitenland belt, maar zeker weten doen we dat niet. Hij spreekt in ieder geval Nederlands.”

Gewiekst

Volgens Van Well gaat de man zeer gewiekst te werk. ,,Hij belt een supermarkt op, ik geloof dat hij alle ketens al heeft gehad, met de mededeling dat hij van het hoofdkantoor is. Vervolgens laat hij weten dat er een bepaalde giftcard, bijvoorbeeld de exemplaren van Apple of BOL.com, uit het assortiment gaat. De medewerker van de winkel wordt gevraagd alle codes van die kaarten door te geven en ze daarna te vernietigen. Tja, zodra de codes zijn doorgegeven, kan hij cashen. We vermoeden dat de verdachte op deze manier al voor tonnen heeft geïnd.”

Quote Deze man komt zeer geloofwaar­dig over, hij peutert op die manier de codes van de giftcards los. Het is een ordinaire babbeltruc Jules van Well, veiligheidsexpert CBL

Van Well benadrukt dat alle medewerkers aangeven dat de man zeer geloofwaardig overkomt. ,,Mensen hadden echt niet in de gaten dat het nep is, hij legt het zo goed uit dat velen erin zijn getrapt. Het is eigenlijk een ordinaire babbeltruc.” Het CBL waarschuwt dan ook dat winkelpersoneel er niet in moet trappen. ,,Zeker bij supermarkten is er nogal wat personeelsverloop, dus het kan geen kwaad om aan preventie te doen. Dat doen de supermarkten zelf natuurlijk ook, zij zeggen niet voor niets dat hun hoofdkantoor nooit telefonisch om codes zal vragen.”

Schade