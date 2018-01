Leonie ter Braak: Bekijk Roze Hel vooral met een dikke knipoog

De mailbak van presentatrice Leonie ter Braak loopt over van de nieuwe meldingen. Vrouwen die woest zijn over haar videoserie de Roze Hel en anderen die het juist geweldig vinden dat er ein-de-lijk eens iemand vol humor praat over het hebben en krijgen van kinderen. ,,Ik heb bewust Twitter maar even van mijn telefoon verwijderd omdat ik wel verwachtte dat er forse reacties tussen zouden zitten. En die zijn vooral van mensen die de dikke knipoog niet begrijpen.''



Nou, Rebecca van Egmond - op het punt van bevallen van haar derde kind - is maar wat blij dat er eens gewoon gezegd wordt wat ze ook op het schoolplein hoort. ,,Daar zeggen we toch ook tegen elkaar dat we onze kinderen wel achter het behang willen plakken? Maar op sociale media doen we net alsof het allemaal schatjes zijn.''



Ze noemt de verantwoordelijk voor kinderen 'pittig en zeker niet altijd een roze wolk'. ,,Vanaf dag 1 zijn er allemaal zorgen en is niks meer vanzelfsprekend. Ook al lees je alle boekjes en volg je adviezen op, het ouderschap is gewoon zwaar en dat mogen we best ventileren.''



Wat bij veel kijkers van de video in het verkeerde keelgat schoot, is de titel van de reeks. Té negatief. Diana Broere uit Etten-Leur is een van de kijkers die op Facebook schreef 'dat het een voorrecht is om kinderen te krijgen'. ,,Niet iedereen is het gegeven om makkelijk zwanger te worden. Nou, als je dat meemaakt, ben je hartstikke blij dat je een baby hebt hoor'', reageert ze later.