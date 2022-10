‘Leonie’ (17) leent zich als lokaas voor pedo-jagende tieners: slachtoffers volledig in elkaar gemept

Timo (19) staat plots oog in oog met hele roedel wolven op de Veluwe: ‘Eentje bleef me aankijken’

De 19-jarige Timo Slofstra wandelt zondagochtend met zijn hond over de Elspeterweg in Vaassen als hij vanuit zijn ooghoek iets ziet ‘wat lijkt op de rug van een wolf’. Als hij zich omdraait weet hij dat hij snel zijn telefoon moet pakken. Niet één maar zeker acht wolven steken voor Slofstra’s ogen de weg over.

