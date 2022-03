Lente lijkt aan te breken, nog meer zonovergoten dagen op komst

Veel zonneschijn

Er verschijnen vanaf vrijdag wel meer wolken aan de hemel, maar deze wolken brengen voorlopig geen regen. Woei: ,,Mogelijk kan er in het tweede weekend van maart wel een lichte bui voorkomen. De neerslagkansen gaan namelijk iets omhoog. Het eind van de vrij zonnige periode is dus in zicht.” Ze vervolgt: ,,Toch laten de huidige weerkaarten enige onzekerheid zien voor de weersverwachting vanaf vrijdag. Het kan zomaar zijn dat het droge weer nog iets langer zal aanhouden.”

Bijzondere maand

Maart is meteorologisch gezien een bijzondere maand. De temperatuurverschillen per dag kunnen soms enorm zijn. Zo kan het tijdens het ochtendgloren een paar graden vriezen, terwijl de middagtemperatuur tot rond 20 graden uitkomt. Tussen de vroege ochtend en de late middag is soms meer dan 20 graden verschil mogelijk.



De meest extreme dag was 3 maart 1963. In het Drentse Eelde vroor het ‘s ochtends streng met -15,6 graden, maar de temperatuur wist diezelfde dag op te lopen naar 8,7 graden boven nul. Een verschil van 24,3 graden. Op 4 maart 2005 vroor het op enkele plaatsen in het land ruim 20 graden boven een dik sneeuwdek, maar 20 dagen later was het warm met ruim 21 graden. Binnen een maand tijd dus een verschil van zo’n 42 graden.