Lengte Europese vakantiefiles begint te slinken

Op de Autoroute du Soleil, de A7 richting het zuiden van Frankrijk, stond in de ochtend een lange file tussen Vienne en Orange, die automobilisten een vertraging van 3,5 uur opleverde. Dat is nu nog 1 uur en 50 minuten en is in snel tempo terug aan het lopen, zegt een woordvoerder van de ANWB. Hij ziet dat de drukte zich verder naar het zuiden verplaatst.

Ook bij een aantal tunnels in Oostenrijk en Zwitserland is veel verkeer. Bij de Gotthardtunnel tussen Zwitserland en Italië is de wachttijd anderhalf uur. Bij de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië gaat het volgens de ANWB de goede kant op, de wachttijd bedraagt er nog zo’n drie kwartier.

De grootste verkeersdrukte in Frankrijk wordt over een week verwacht. Het populaire vakantieland beleeft dan zijn eerste echte zwarte zaterdag, zo is te zien in een vooruitblik van de Franse verkeersdienst Bison Futé. Miljoenen Fransen gaan die dag met vakantie. Omdat er dan ook veel vakantiegangers uit onder meer Nederland naar het zuiden rijden, is dat een recept voor urenlange files.

