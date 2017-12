Lekker? Oliebol met Tony Chocolonely karamel zeezout

Oliebollen zijn al verkrijgbaar in alle soorten, maten en smaken, maar een oliebollenkraam in Valkenswaard heeft nu een echte hit te pakken. Oliebollenbakster Annie maakte Tony's Chocolonely-bollen in de smaak karamel-zeezout. En die zijn nu al uitverkocht.