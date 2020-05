Leidse farmaceut maakt miljoenen coronavaccins: 'Als het werkt, willen we het gelijk kunnen uitdelen’

Ook in Nederland gevallen van mogelijk nieuwe kinderziek­te

12:22 In verschillende westerse landen steekt mogelijk een nieuwe kinderziekte de kop op, juist nu we kampen met het coronavirus. Kinderen belanden in het ziekenhuis met onder andere heftige griepklachten en ontstekingen rond het hart. In het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs patiënten aan bezweken. Ook in Nederland zijn er twee kinderen op de intensive care beland. Gaat het om een nieuwe ziekte of zijn de kinderen toch besmet met het coronavirus?